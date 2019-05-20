Колишній голова Комітету виборців назвав дві можливі дати проведення виборів у Раду

Колишній голова Комітету виборців України (КВУ) народний депутат Олександр Черненко повідомив, що дострокові вибори до парламенту України відбудуться 14 або 21 липня.

Кінцева дата залежить від дня офіційної публікації указу про розпуск Верховної Ради, зазначив Черненко, передає strana.ua.

«Якщо президентський указ про розпуск Ради буде до середи, 22 травня, включно опублікований, то дострокові вибори відбудуться 14 липня, якщо після середи, 21 липня», – розповів колишній голова КВУ.

Раніше народний депутат Валерій Карпунцов поінформував, що президент Володимир Зеленський проведе консультації з парламентськими фракціями про розпуск Верховної Ради 20 травня.

Однак консультації Зеленського з фракціями було перенесено на вівторок. Вони призначені на 10 ранку 21 травня в парламенті. Тому офіційної публікації указу про розпуск парламенту варто чекати в середу.

Згідно з регламентом, перевибори парламенту повинні відбутися через 60 днів від дати публікації відповідного указу. Ці 60 днів закінчуються опівночі 21 липня.