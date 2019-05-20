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Депутати, які будуть проти розпуску Ради, втратять балі на наступних парламентських виборах – Лещенко

20.05.2019

Моя думка – Верховна Рада має оголосити про підтримку дострокових виборів. Не може політичний орган з рейтингом декілька відсотків боротися проти сценарія президента, який має 73 відсотки.

Для цього керівництво Заради має ініціювати позачергові засідання та домовитися з новообраним президентом Зеленським про відтермінування указу про розпуск.

А за цей час:

– швидко провести поправки в чинній закон про вибори (на шкода, доведеться відмовитися від Виборчого кодексу),

– проголосувати скасування депутатської недоторканості (чергове голосування за поправки в Конституцію),

– проголосувати закон про процедуру імпічменту,

– проголосувати відновлення незаконного збагачення,

– звільнити генпрокурора, голову СБУ та міністра оборони.

Усі депутати є в Києві, тому зібрати кворум не буде складно. За домовленістю, після ухвалення законів президент підписує указ про розпуск.

Усі депутати, хто будуть проти розпуску, будуть втрачати балі на наступних парламентських виборах, незалежно, смороду будуть дочасні або вчасні.

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