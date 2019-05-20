11 компаній, які допоможуть НАСА доставити людей на Місяць

Протягом наступних шести місяців 11 вибраних НАСА партнерів будуть працювати над створенням різних модулів для майбутньої місії «Артеміда», запланованої на 2024 рік. НАСА планує почати будівництво космічної станції «Gateway», яка повинна стати відправною точкою для астронавтів, які досліджують Місяць.

Компанії зосередяться на розробці трьох космічних модулів, необхідних для здійснення місії «Артеміда». Серед них — транспортний модуль, який зможе переміщати астронавтів між станцією і навколомісячній орбітою, а також посадковий модуль, призначений доставляти людей на поверхню Місяця і назад.

Держава виділила компаніям понад 45 мільйонів доларів на розробку проектів, при цьому кожен з партнерів повинен профінансувати не менше 20 відсотків витрат.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Нижче подаємо повний список компаній, які хочуть взяти участь у підготовці другої пілотованої місії на Місяць.

Aerojet Rocketdyne



Ракетний двигун Aerojet Rocketdyne для SLS НАСА

Ця каліфорнійська компанія буде займатися розробкою транспортного модуля для майбутньої місії. Aerojet Rocketdyne вже розробила двигуни, що приводять у дію Boeing Starliner — корабель, здатний перевозити до семи пасажирів на низьку навколоземну орбіту. Також компанія разом з НАСА працює над створенням космічного корабля «Оріон», здатного доставляти людей в далекий космос і назад.

Blue Origin



Приватна аерокосмічна компанія Blue Origin створена в 2000 році засновником AmazonДжеффом Безосом. Компанія займеться розробкою транпортні і садивного модулів для доставки астронавтів на Місяць.

SpaceX



Crew Dragon

SpaceX розробила капсулу Crew Dragon для доставки екіпажу на космічну станцію. У компанії сподівалися вперше запустити її з космонавтами на борту вже в цьому році. Однак капсула Crew Dragon вибухнула під час тестової «аномалії» в минулому місяці. Поки незрозуміло, як це вплине на участь в місії «Артеміда».

Boeing

Boeing також візьме участь у місії. Завдання компанії – розробити прототипи транспортного, садивного модулів і модуля дозаправки.

Dynetics

Dynetics з Алабами спроектує аж п’ять прототипів посадкового модуля. Компанія вже досягла успіху в розробці безлічі технологій для космічних досліджень, включаючи супутники, рухові установки, транспортні засоби та інше.

Lockheed Martin



Прототип шлюзу, розробленого Lockheed Martin для НАСА

Компанія Lockheed Martin розробить чотири прототипу посадочних модулів, а також транспортний модуль і модуль дозаправки. Lockheed Martin також брала участь у розробці проекту НАСА по створенню станції «Gateway» і уклала контракт на будівництво космічного корабля «Оріон» для доставки людей у відкритий космос.

Masten Space Systems

Ця каліфорнійська аерокосмічна компанія розробить прототип посадкового модуля, а в минулому проектувала різні типи космічних кораблів і двигунів.

Northrop Grumman Innovation Systems

Компанія буде проектувати і вивчати посадочні модулі і модулі дозаправки. Northrop Grumman Innovation Systems вже працює у кількох областях космічних подорожей і досліджень, від комерційних супутників до роботизованих космічних кораблів.

OrbitBeyond

Ця компанія з Нью-Джерсі позиціонує себе як підприємство, орієнтоване на виконання регулярних місій на Місяць. OrbitBeyond розробить два прототипу заправних модулів.

Sierra Nevada Corporation



Новий прототип шлюзу, розроблений Sierra Nevada

Компанія, що базується в штаті Вісконсін, буде вивчати та проектувати посадочні модулі, прототипи транспортних засобів і модулів дозаправки. Sierra Nevada Corporation також бере участь у розробці архітектури станції Gateway.

SSL

SSL — виробник ракет, що базується в Пало-Альто (Каліфорнія). Компанія внесе свій внесок в дослідження і створення прототипу заправного модуля.

SSL також розробила ряд космічних систем, включаючи систему орбітальної доставки корисного навантаження (PODS), яка позиціонується як економічно ефективний спосіб надсилання малих супутників на орбіту.

За матеріалами Daily Mail

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