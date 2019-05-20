Про склад партії на чолі з Кернесом і Трухановим розповів Хомутиннік

У партії “Наш край” заперечують участь в об’єднанні з “Відродженням” і “Довєряй дєлам”.

Співголова близької до олігарха Ігорю Коломойському депутатської групи “Відродження” Віталій Хомутинник повідомив про створення для участі у виборах нового політичного проекту на основі партій “Відродження” і “Довєряй дєлам”. Він уточнив, що до об’єднання також увійдуть народні депутати-мажоритарники, представники групи “Воля народу” і партії “Наш край” та мери міст. Обличчями політичної сили стануть міські голови Харкова й Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов.

“У даний час є дві партії – “Довєряй дєлам”, “Відродження”. Є “Наш край”, але не вся партія, а велика частина авторитетних лідерів – народні депутати Антон Кіссе, Сергій Шахов, місцеві депутати, частина депутатів групи “Воля народу”, просто самовисуванці”, – розповів Хомутиннік у коментарі інформагентству “Інтерфакс-Україна” в понеділок, 20 травня.

Політик додав, що до політисили увійдуть близько 50 депутатів-мажоритарників і 15-20 міських голів.

За його словами, перший з’їзд об’єднання запланований на кінець травня. Рішення про те, хто очолюватиме політсилу ще не прийнято, але досягнута домовленість, що до першої п’ятірки виборчого списку будуть включені Труханов і Кернес.

Хомутиннік уточнив, що депутати Верховної Ради восьмого скликання, які увійдуть до нового об’єднання, знову будуть балотуватися у своїх мажоритарних округах.

До партії також приєднаються голови кількох обласних рад, депутати місцевих рад та інші “авторитетні в містах і регіонах люди”, зазначив співголова групи “Відродження”. Він уточнив, що крім Кернеса і Труханового, досягнуті домовленості з мерами Ужгорода, Бахмута Донецької області, Куп’янська Харківської області та іншими.

При цьому партія “Наш край” та депутат Шахов свою участь в об’єднанні не підтвердили.

“У повідомленні стверджується, що незабаром буде створена нова політична партія з участю частини партії “Наш край”, і нібито до нового об’єднання вже приєднався народний депутат Сергій Шахов… Просимо спростувати повідомлення”, – йдеться в заяві, поширеній прес-службою партії ввечері в понеділок.

“Про нібито мою участь у нових політичних проектах або “без мене мене одружили”… Відповідаю всім і без підтекстів: я представник партії “Наш край” і прийматиму рішення тільки спільно з моїми колегами. “Наш край” – команда, і рішення про участь у якихось виборах ми приймаємо командою”, – написав Шахов на своїй сторінці в Facebook, пообіцявши, що про формат участі партії у майбутніх виборах скоро буде повідомлено.

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Нагадаємо, що р видання LB.ua з посиланням на власні джерела повідомило про створення нового політичного проекту чолі з Геннадієм Кернесом і Геннадієм Трухановим для участі в парламентських виборах. Основою для об’єднання, за даними видання, стала партія Труханова “Довєряй дєлам”. Умовна “партія мерів” орієнтуватиметься на проросійський електорат південних і східних регіонів.

Зазначимо, що 20 травня під час інавгурації президент Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради України.

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Джерело: ZN.UA