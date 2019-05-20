Уряд оскаржив скасування націоналізації ПриватБанку

Кабінет Міністрів України від 16 травня 2019 року подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом Ігоря Коломойського про скасування націоналізації ПриватБанку, свідчать дані реєстру апеляційних скарг.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку, а також рішення Національного банку України (НБУ) про перелік пов’язаних із фінустановою осіб.

Відповідне рішення суду було складено 24 квітня, а отримано відповідачами, за даними агентства, 2 травня. Джерело, знайоме з перебігом спору, зазначило, що такі терміни давали змогу подати апеляцію до 26 травня або навіть пізніше, і Нацбанк мав намір зробити це ближче до кінцевої дати.

Співрозмовник агентства нагадав, що на 22 липня цього року призначено розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між ПриватБанком і його екс-акціонерами, і прагнення швидше розглянути справу про денаціоналізацію в Україні може бути вигідне колишнім власникам банку.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Екс-власники банку вважають здійснену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. Нині сторони провадять судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях.

Джерело – interfax