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Спливли підводні камені розпуску ВР

20.05.2019

Якщо відбудеться розпуск парламенту, то прийняти Виборчий кодекс буде неможливо. Про це розповів народний депутат Олександр Черненко.

«У випадку розпуску Верховної Ради неможливо буде ухвалити Виборчий кодекс», — сказав Черненко.

Нагадаємо, відразу після присяги, отримавши офіційний статус Президента України, Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту.

Як повідомлялося раніше, в Окружному адміністративному суді міста Києва роз’яснили можливість оскарження указу Президента України про розпуск Верховної Ради у разі появи такого.

Нагадаємо, якщо розпуск парламенту відбудеться раніше вересня, проголосувати за законопроект про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України буде неможливо.

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