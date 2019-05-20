Радник Зеленського повідомив, що Україна не потребує чергового траншу МВФ

Радник новообраного президента України Володимира Зеленського з питань макроекономічної політики Олег Устенко заявив, що на даний момент в України немає потреби отримувати черговий транш МВФ.

Він стверджує, що Україна має в розпорядженні усіма можливостями та ресурсами для забезпечення мікрофінансової стабільності країни.

За словами радника, для покриття виплат за борговими облігаціями, у країни є резерви Єдиного казначейського рахунку та «подушка безпеки» у вигляді більш $ 20 мільярдів золотовалютних резервів.

Олег Устенко також зазначив, що черговий транш і зобов’язання після його взяття «обійдуться Україні дорого».

«Україна зараз не може вийти на зовнішні ринки запозичення капіталу. Вони дорогі для нас — доведеться платити близько 10% річних», — заявив радник.

Однак він повідомив, що Україна зобов’язана і в майбутньому співпрацювати з МВФ, оскільки саме це допоможе країні надалі залучати кошти від ЄС і Світового банку.

«Але як тільки країна увійде до стадії переговорного процесу про відкриття нової програми, це вже буде позитивним сигналом і на зовнішніх ринках може знову з’явиться вікно можливостей», — резюмував Олег Устенко.