Олександр Семенович не радів: як батьки Зеленського побували на інавгурації сина

Сьогодні відбулася інавгурація четвертого президента України Володимира Зеленського. Підтримати сина приїхали його батьки, які проживають у рідному місті гаранта, у Кривому Розі. Тато, Олександр Семенович, і мама, Римма Володимирівна, були присутні на урочистому засіданні Верховної Ради в ложі для гостей разом із колишніми президентами України з іноземними гостями і дружиною нового головнокомандувача Оленою.

«Я відчуваю сильну відповідальність, дуже хвилююся за свого сина, тому радіти колись», — сказав журналістам Олександр Зеленський.

Батько президента 32 року завідує кафедрою інформатики та прикладного програмного забезпечення в Криворізькому економічному інституті. Мама Зеленського працювала інженером, зараз перебуває на пенсії.