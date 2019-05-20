Через вибуху ракети “Катюша” біля Посольства США в Багдаді Трамп видав попередження Ірану

Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що країні загрожує “офіційний кінець”, якщо вона погрожуватиме Сполученим Штатам.

“Якщо Іран хоче битись, це буде офіційним кінцем Ірану. Ніколи не погрожуйте Сполученим Штатам знову!” – йдеться в твіті.

Повідомлення було видане зранку в понеділок, після того, як вночі ракета з установки “Катюша” приземлилась на віддалі менш ніж два кілометри від Посольства США у Багдаді на території укріпленого району “Зелена зона”.

В результаті вибуху ніхто не постраждав. Речник збройних сил Іраку генерал Ях’я Расул заявив АР, що ракету могли спрямувати з контрольованого проіранськими силами району Багдада.

Вибух було чутно в центрі Багдада, повідомляє Reuters.

Раніше, ЗМІ повідомляли, що Трамп схильний до мирних переговорів з Іраном. Нещодавно, заявляючи про посилення напруженості в регіоні, США прийняли рішення про спрямування винищувачів та авіаносця до Перської затоки а також про часткову евакуацію Посольства в сусідньому Іраку.

Торік адміністрація Дональда Трампа вийшла з ядерної угоди з Іраном, укладеної у 2015 році та відновила санкції проти країни. Європа ж закликала Тегеран дотримуватись угоди. Існують побоювання, що Іран може швидко відновити розробки ядерної зброї.

Тільки цікаве та важливе потрапляє до нас в Telegram. Підписуйтесь!

Джерело: Голос Америки