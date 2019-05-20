Зеленський з трибуни парламенту гарненько «умив» Ляшко

В сесійній залі Верховної Ради під час урочистостей з приводу інавгурації глави держави Володимира Зеленського, 20 травня, лідер Радикальної партії Олег Ляшко влаштував перепалку із-за української мови.

Так, коментуючи ситуацію з деокупацією Криму і Донбасу, Зеленський перейшов на російську мову. «Ми втратили людей, їх свідомість. Влада нічого не зробила, щоб повернути їх свідомість», – сказав новообраний президент.

Це розлютило Олега Ляшка, який не втримався і зробив зауваження новому українському лідерові. На це Зеленський зухвало відповів йому. «Вони розуміють і українську, і російську. Дякую, пане Олеже, що продовжуєте ділити українців. Українець – це не в паспорті, а в серці», – сказав президент, знову перейшовши на державну мову.