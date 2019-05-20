Трагедія на Закарпатті: вибухом гранати вбило військового

У місті Мукачево Закарпатської області військовослужбовець загинув від вибуху гранати. Відповідне повідомлення від лікаря госпіталю надійшло на лінію 102, повідомляє Кореспондент з посиланням на Mukachevo.net і правоохоронців у понеділок, 20 травня.

Чоловік був доставлений з пораненням попередньо від вибуху гранати… На жаль, військовий помер в кареті швидкої допомоги. За яких умов це сталося поки не зрозуміло, – йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що військовий підірвався не на території частини.

«19 травня один з військовослужбовців в/ч А1556 у позаслужбовий час, перебуваючи за межами військової частини, та не дотримуючись правил безпеки, отримав травму від невідомого вибухового пристрою, що призвело до його смерті. Командиром призначено службове розслідування, про результати якого ми повідомимо пізніше», – зазначили у військовій частині.

Напередодні в Харкові біля одного з будинків стався вибух гранати, в результаті якого загинули дві людини, ще один постраждав.

Також в Старобільську Луганської області чоловік підірвав гранату в відділенні банку. В результаті вибуху він загинув на місці і ще шість чоловік були поранені.