П’ятеро українських моряків повернуться з полону

У Єгипті військові звільнили перших 10 членів екіпажу танкера Sea Shark, заарештованого за незаконний захід у територіальні води країни.

«Звільнили 10 чоловік, в даний момент вони знаходяться на військовій базі, чекають, коли консули отримають дозвіл від військових на те, щоб вивезти їх з [території] військової частини», – сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що серед звільнених п’ять громадян України, один росіянин і двоє громадян Індії та Філіппін.

На судні знаходився в цілому 31 людина з шести країн, у тому числі 17 громадян України, двоє росіян і один азербайджанець, а також громадяни Філіппін, Шрі-Ланки та Індії. У неділю стало відомо, що моряків будуть відпускати групами по 10 чоловік.

При цьому влада Єгипту залишають у себе навантажений сирою нафтою танкер до сплати штрафу в $56 млн нібито за «незаконний захід» в територіальні води.

Затриманий в грудні 2018 року танкер знаходиться в трьох милях від берега в районі порту Айн-Сохна. Оператором є компанія з ОАЕ, офіційний судновласник зареєстрована в Панамі, і саме під прапором цієї країни спочатку йшов танкер, який стоїть зараз під іранським прапором.

Напередодні посольство України направило ноту МЗС Єгипту з вимогою надати роз’яснення щодо ситуації, яка склалася з вантажним танкером Sea Shark, на борту якого утримують 17 українських моряків.