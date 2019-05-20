В Україні фіксують різке зростання гривні

20 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 — 26,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США — 26,12 — 26,15 гривні;

Євро — 29,16 — 29,19 гривні;

Російський рубль — 0,4046 — 0,4053 гривні.

Нагадуємо:

20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 — 26,38 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки і встановив його на 20 травня на рівні 26,36 гривні.