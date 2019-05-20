ЗМІ: Західні компанії відмовилися платити за нафту з трубопроводу «Дружба»

Французька нафтова компанія Total та італійська ENI призупинили виплати російським постачальникам, які продали їм забруднену нафту по трубопроводу «Дружба».

Так, західні нафтові компанії заявили російським постачальникам, які будуть готові до здійснення платежів, коли буде узгоджена компенсація. За даними Reuters, платіж повинні були провести 15 травня.

В агентстві також зазначили, що теоретично західні покупці мають право відмовитися платити за поставлену їм нафту, якщо її якість не відповідає прописаної в контрактах.

Однак, згідно з російським законодавством, вони зобов’язані спочатку заплатити, а потім домагатися виплати компенсацій.

Нагадаємо, транзит нафти через Україну буде відновлено після узгодження з ЄС.

19 квітня білоруський концерн «Белнефтехим» заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу «Дружба» з Росії.

23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу та країни Балтії. На наступний день нафтопровід «Гомельтранснафта Дружба» зупинив транзит забрудненої російської нафти в Європу після повідомлення оператора польської ділянки «Дружби» PERN про те, що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками.

25 квітня «Укртранснафта» вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу «Мозир-Броди».

У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлорэтаном — токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів і парафінів. Ця речовина володіє сильним корозійну дію.

Як повідомлялося раніше, російська компанія-монополіст «Транснафта», яка є оператором магістральних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів, виплатить компенсації за забруднення нафти в магістральному трубопроводі «Дружба».

Компанії «Укртранснафта» і російська «Транснефть» вже обговорили компенсації витрат на витіснення некондиційної нафти з трубопроводу «Дружба».