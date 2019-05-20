В Україні оцінили шанси Гройсмана потрапити в Раду зі своєю партією

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який заявив, що в середу, 22 травня, подасть заяву про відставку, не зможе потрапити у новий парламент зі своєю партією. Про це в інтерв’ю розповіла соціолог, директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

За словами експерта, вінницька партія Гройсмана створювалася під місцеві вибори, на рівні Вінницької області.

Враховуючи, що вибори в Раду буду достроковими, партія Гройсмана, швидше за все, не зможе зараз набрати достатню кількість голосів для того, щоб подолати прохідний бар’єр.

Таке ж положення, на думку Бекешкіної, і в «Удару» Кличка.

«Думаю, що в разі дострокових виборів він не встигне набрати необхідну кількість голосів», — сказала соціолог.