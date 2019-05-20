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«Демарш» Луньова: Сили спецоперацій готові виконувати накази і далі

20.05.2019

20 травня під час інавгурації командувач Силами спеціальних операцій збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Луньов не віддав військове привітання новому президенту Володимиру Зеленському. Пізніше прес-служба СЗГ опублікувала повідомлення, що Сили спецоперацій готові і далі виконувати поставлені завдання.

«Командування і особовий склад СЗГ готові виконувати найскладніші завдання новообраного Президента України — Верховного Головнокомандувача ЗС України, які наблизять нашу Перемогу», — йдеться в повідомленні.

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