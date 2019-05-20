Зеленський обговорив з президентом Естонії підтримку євроінтеграції України

Президент України Володимир Зеленський після інавгурації обговорив з президентом Естонії Керсті Кальюлайд подальшу підтримку євроінтеграції України. Про це повідомляє прес-служба президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував президента Естонії за підтримку України в Євросоюзі і за підтримку євроінтеграційних прагнень України».

Також президент України зазначив, що держава зацікавлена у співпраці з Естонією в сфері ІТ і зміцненні кіберзахисту. До того ж країни мають намір і надалі сприяти активізації торговельно-економічних відносин. Зеленський заявив, що буде гарантувати незалежність судової системи і рівність всіх громадян перед законом».

«Я обіцяю, що за час мого президентства не буде «телефонного права», тиску на суддів. Ми повинні встановити єдині правила для всіх, адже перед законом всі рівні», — сказав Володимир Зеленський.

Президент Естонії зазначила, що «продовжить бути другом Україні».