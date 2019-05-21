У вагоні +43: «Укрзалізниця» розлютила українців пекельними умовами в поїзді

«Укрзалізниця» знову потрапила в скандал з поїздом №766 сполученням Миколаїв-Київ, в якому були відсутні кондиціонери, незважаючи на включення цієї послуги у вартість квитків.
Враженнями від поїздки в Facebook поділилася пасажирка Світлана Повєткіна, якій довелося перебувати у вагоні з температурним показником +43 градуси.
«За повідомленням провідників цього поїзда, склад був випущений в рейс з непрацюючими кондиціонерами. Ми, всі пасажири цього складу, заплатили за перевезення в умовах кондиціонованого вагона», – обурилася вона.
Але на цьому сюрпризи для пасажирів не закінчилися. «Вирішила полегшити самопочуття умиванням обличчя і рук. У мийці умивальника одного з туалетів вагона «варто» вода. Злив умивальника забитий. Відмінний сервіс в «Укрзалізниці». Що мене ще чекає? До Києва ще 3 години шляху. Вижити в цій дорозі і такому сервісі», – написала Повєткіна.
За словами мешканки Миколаєва, «Укрзалізниця» тепер зобов’язана усунути всі наслідки своєї недбалості, а саме:
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принести всім пасажирам цього складу вибачення;
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відшкодувати вартість проїзду за порушення умов перевезення;
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відшкодувати моральну шкоду через погіршення самопочуття через тривалого знаходження в умовах некондиционированного вагона.