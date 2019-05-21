Меркель заявила, що Німеччина підтримуватиме Україну на шляху реформ”

Канцлер ФРН Ангела Меркель висловила підтримку новому президентові України Володимиру Зеленському, який вступив на посаду у понеділок, 20 травня. За словами Меркель, Німеччина “і в майбутньому буде енергійно підтримувати Україну на її шляху реформ та в її праві на суверенітет і територіальну цілісність”.

Зазначивши, що Зеленський вступає на пост “з серйозними повноваженнями”, Меркель побажала новому президенту України мужності і удачі. Як повідомила заступник офіційного представника федерального уряду Мартіна Фіц, дата візиту Володимира Зеленського в Берлін поки не призначена, однак канцлер “буде рада познайомитися з ним особисто”. При цьому прес-секретар не стала коментувати розпуск Верховної ради, оголошений новим президентом.

Джерело в міністерстві закордонних справ ФРН в розмові з агентством AFP зазначив, що розпуск парламенту здається на перший погляд логічним”, оскільки новий глава держави хотів би “підкріпити” свій мандат новими виборами. Українська політика “переживає важливу віху” у зв’язку з вступом на посаду президента політичного новачка Володимира Зеленського, відставкою глави МЗС і розпуском парламенту, заявили у Східному комітеті німецької економіки.

У комітеті також висловили надію, що Зеленський “виплатить кредит народної довіри високим темпом реформ і успішним придушенням корупції та бюрократії”.