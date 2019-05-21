Омелян прокоментував закиди Зеленського щодо “відсутності доріг”

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян здивований заявою президента України Володимира Зеленського щодо “відсутності доріг” в Україні. Про це міністр заявив у ефірі на телеканалі “Прямий”.

“Я вважаю, що ми сьогодні схвалили правильне рішення (про відставку уряду– ред). І я цілком підтримую позицію прем’єр-міністра, який оголосив про свій намір подати у відставку, яка відбудеться в середу.

Це правильно. Оскільки є заяви нового президента України, що він все може, все знає і все хоче зробити по-іншому. Ми даємо такий шанс. Було дуже багато звинувачень на нашу адресу, що ми комусь перешкоджаємо чі буде триматися за власні крісла. Цього не було і не буде.

Будь ласка, ми з готовністю передаємо владу. І фактично з цього тижня повна відповідальність на новому президентові України, який повинен показати своїм виборцям і всім українцям власну ефективність, власну спроможність і нарешті продемонструвати своє бачення, якою він бачить Україну, крім загальних фраз, а чітко – як вона має перетворюватись.

Щодо тих закидів, які прозвучали у сьогоднішньому виступі, я був щонайменше здивований. Бо одна з найкращих компаній будівельних України “ПБС”, яку пан Зеленський точно знає, збудувала сотні кілометрів доріг за останні 3 роки і отримала мільярди фінансування з дорожнього фонду і з бюджету України. Тому мені важко говорити, чому такі звучати звинувачення. Але я думаю, що зараз всі хочуть говорити про майбутнє, про те, що буде. Ми за своє прозвітувалися, і всі нетерпляче чекаємо на ті, що радісне станеться для України та українців”, – заявив міністр.