Клієнти адвоката Трампа написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства

Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами Рудольфа Джуліані – особистого адвоката американського президента Дональда Трампа – написали заяву у правоохоронні органи України на Ігоря Коломойського після його інтерв’ю програмі «Схеми: корупція в деталях», в якому олігарх назвавши їх «аферистами» і пообіцяв «вивести на світло боже».

Про це пише Радіо Свобода.

Ігор Фруман та Лев Парнас вимагають розпочати досудове розслідування щодо можливого вчинення Коломойським «злочину проти життя». У заяві, яку надала Радіо Свобода адвокатка Аліна Самарець, що представляє їхні інтереси в Україні, зокрема йдеться:

«… У зв’язку з погрозами Ігоря Коломойського ми вимушені задля своєї безпеки виїхати з України до свого місця проживання в США, не закінчивши своїх особистих справ в Україні. Таким чином, Ігорем Коломойським вчинено злочин проти життя, а саме: готування до вбивства», – мовиться у документи від імені Парнасу та Фрумана. Відповідні заяви, за словами Самарець, відправлені на ім’я генерального прокурора України Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Державного бюро розслідувань Романа Труби. Надходження цих заяв у відомствах підтвердили.

У коментарі Радіо Свобода щодо інтерв’ю Коломойського Лев Парнас заявивши: «Це все брехня, що ми якісь аферисти, що ми в когось гроші просимо або ті, що у нас начебто кримінальні справи в Америці… Чому він нам пред’явлення явивши такі погрози, такі небезпечні заяви, я не можу пояснити, ми самі у шоці. Ми боїмося за наше життя.

Тому ми і написали заяви. Все, що ми робимо – це рекомендація наших захисників. Головний адвокат – це Руді Джуліані».