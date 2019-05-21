﻿Гройсман заявив, що Зеленський має негайно внести кандидатуру нового прем’єр-міністра України

Президент України Володимир Зеленський має “негайно” запропонувати кандидатуру нового прем’єр-міністра. Про це 20 травня в ефірі телеканала ICTV заявив глава уряду Володимир Гройсман, який раніше оголосив про намір піти у відставку після засідання Кабінету Міністрів 22 травня.

За його словами, потрібно призначити нового прем’єра України “і працювати”.

Гройсман підкреслив, що буде агітувати Верховну Раду підтримати його заяву про відставку.

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Після інавгурації Зеленського Гройсман заявив, що має намір подати у відставку після засідання Кабміну 22 травня. Він упевнений, що в новому парламенті “разом з однодумцями сформує професійну команду”.

21 квітня 2019 року в Україні відбувся другий тур виборів президента. 30 квітня ЦВК офіційно оголосила результати виборів, перемогу здобув Зеленський із результатом 73,22% голосів виборців. 20 травня він офіційно заступив на посаду президента України.

Під час інавгураційної промови Зеленський закликав уряд піти у відставку.

Згідно зі ст. 115 Конституції України, Кабінет Міністрів складає повноваження перед новообраною Верховною Радою. У разі відставки міністри продовжать виконувати обов’язки до призначення нових членів уряду.

Під час інавгураційної промови Зеленський також оголосив про розпуск Верховної Ради. За його словами, позачергові парламентські вибори відбудуться за два місяці.

Уряд Гройсмана розпочав роботу 14 квітня 2016 року.

Джерело – gordonua