Белого костюма, как у первой леди Елены Зеленской, больше ни у кого не будет

Сегодня 41-летняя Елена Зеленская вышла в свет уже в статусе первой леди. Конечно же, все обратили внимание на ее белоснежный необычный костюм, сдержанный макияж и аккуратную прическу. Как оказалось, это наряд от украинского дизайнера Артема Климчука, который трудится над образами многих знаменитостей.

К примеру, певица Тина Кароль и телеведущая Татьяна Терехова очень любят его платья.

Елена Зеленская в платье и пиджаке от бренда ARTEMKLIMCHUK, фото: пресс-служба

“Страна” связалась с дизайнером, для того, чтобы узнать подробности создания костюма для жены нового президента. Выяснилось, что больше Артем Климчук никому такой наряд не пошьет, а трудились над ним 7 мастеров на протяжении 184 часов.

“Это специально разработанный ансамбль именно для этого события, копий наряда не будет”, – рассказал “Стране” Артем Климчук.

По словам дизайнера, ему безумно понравилось работать с супругой Владимира Зеленского.

Президент Зеленский и супруга с высокопоставленными гостями возле Мариинского дворца, фото: president.gov.ua

“Было три примерки, Елена потрясающая! Сколько стоит такой костюм (платье и жакет с кейпом (без рукавов) я сказать не могу. Цена всех вещей, которые мы делаем на заказ зависит от множества факторов, точно такого же костюма не будет, поэтому цену не называю”, – подытожил Артем.

Дизайнер Артем Климчук, фото: politinfo.com.ua

Как передает портал BESTIN.ua, для вышивки использовали традиционные артизанальные техники, в орнаменте адаптировали флористические и анималистические мотивы с ковров начала XIX-го века Сумского и Полтавского регионов. Расположение элементов на кейпе вдохновлено символизмом древнего Триполья.

“Вышивка на рукавах платья и на спине жакета тоже, просто она тон в тон ткани и она не броская”, – объясняет дизайнер.

Елена и Владимир Зеленские, фото: instagram.com

Дополнила образ Елена Зеленская аксессуарами из коллекции украинского ювелирного бренда Guzema fine jewelry, которые были выполнены для нее из желтого золота.

Елена Зеленская, фото: пресс-служба

Отметим, что Артем Климчук в прошлом году стал обладателем премии Best Fashion Awards в главной номинации – “Лучший дизайнер женской одежды”.

Источник – strana.ua