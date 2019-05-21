Відпустки на мільйони, Rolls-Royce і квартира в Лондоні: Як живе сім’я глави “корпорації Харків” Кернес

Мер Харкова Геннадій Кернес раскошно живе на скромну зарплату міського голови. Про це стало відомо з програми «Наші гроші».

У декларації у Кернеса записано не все, чим він володіє. Журналіст програми «Наші гроші» з’ясував, що деяке майно мера Харкова записано на його цивільну дружину Оксану Гайсинскую.

З 2019 року Гайсинська володіла цілим автопарком — Bentley Brooklands, Rolls-royce Ghost, BMW x-6, Audi A8. Варто відзначити, що всі ці автомобілі в цілому стояли на момент покупки 700 тисяч доларів.

Пасинок Кернеса також розкошує. Автомобілі, на яких він їздить, записані на його маму Оксану Гайсинскую. У 21 рік хлопець став власником Porche Panamera.

З 2015 року цивільна дружина Кернеса володіє квартирою в центрі столиці України, загальна площа якої 150 кв. м. Приблизна вартість жілпощаді 25 млн грн. Також Гайсинська має дві квартири у Харкові, загальна площа яких 300 кв. м. вартістю 300 тисяч доларів.

Також у соціальних мережах журналіст виявив фото дружини Кернеса в Лондоні біля одного з будинків на вулиці Бейкер стріт. Швидше за все, саме в цьому будинку проживає син Гайсинської Родіон.

Варто зазначити, що оренда квартири в цьому будинку на три роки коштує приблизно 390 тис доларів.

Відпочиває сім’я Кернеса з розмахом. Для того, щоб відпочити в одному з фешенебельних готелів на Мальдівах потрібно заплатити 65 тисяч гривень на добу. Тижневий відпочинок на двох обійдеться практично в 500 тисяч гривень. За словами журналіста, це п’ятирічна зарплата Кернеса.

Варто відзначити, що це не найдорожчий відпочинок, який був у пари. Так, відпочинок в одному з готелів коштує майже 1,5 млн грн.

Журналіст з’ясував, що офіційна частина бізнесу Кернеса належить його дружині. Так, однією з її компаній належить торгова площа в Харкові. Протягом декількох років міськрада віддавав в оренду компанії Гайсинської цю землю, а з часом фірма приватизувала цю ділянку.

Також у бізнес-імперію Кернеса входять кілька компаній, які займаються нерухомістю та медіа. Але і це не найголовніше.

Останні три роки він декларує заробіток тільки з компанії «Фінекс капітал». У «Фінекс капітал» є кілька компаній, які заробляють на харків’ян і бюджетних грошах.

За словами журналіста, його колег з програми «Схеми» зафіксували Кернеса в гостях у олігарха Ігоря Коломойського перед другим туром. Також він додав, що навряд чи Кернесу щось завадить бути мером міста ще довгі роки, так як він власник найбільшої корпорації під назвою «Харків».