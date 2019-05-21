Кадиров розчарувався в Зеленском після його промови у ВР

Президент Чечні Рамзан Кадиров розчарувався в президенті Володимирі Зеленском після його інавгураційній промові у Верховній Раді. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

«Своїм завданням він назвав «повернення Донбасу і Криму». Не буду нічого говорити про Донбас, видавлений необачними діями керівництва України. А що стосується Криму, то півострів у березні 2014 року назавжди повернувся додому в Росію і нікуди йти не збирається! Зеленському і його майбутнім наступникам слід назавжди засвоїти, що Крим був, є і навіки буде складовою частиною Росії», — заявив Кадиров.

Представник країни-агресора вважає, що «швидше за все, інавгураційну промову редагували за океаном, інакше президент не став би в перший же день робити войовничі заяви, погрожуючи захопити територію сусідньої держави».

«Володимир Олександрович, я був про вас зовсім іншої думки. Думав, що успішний, досвідчений і відомий шоумен стане мудрим і тверезомислячим політиком, а ви відразу зазіхнули на чуже. Так добрі сусіди не роблять! Змушений розчаруватися у вас. А так не хотілося в перший же день!», — додав Кадиров.

За його словами, «Росія відноситься до промов Києва про Крим, як до дитячих витівок, а пустощі іноді сильно дратують».

«Якщо б Росії потрібні були чужі землі, Київ давно став би обласним центром на заході РФ. Великий, гарний, квітуче місто! Але Росія цього не зробить ніколи! Ми поважаємо територіальну цілісність країни братського українського народу! Нам чужого не треба, але й свого нікому не віддамо!», — вважає Кадиров.