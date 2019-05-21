Порошенко вручив Волкеру орден Ярослава Мудрого

П’ятий президент України Петро Порошенко вручив спецпредставникові США по Україні Курту Волкеру орден Ярослава Мудрого 5 ступеня.

Про це йдеться у Фейсбуці Порошенко.

У повідомленні зазначається: «Спасибі Спеціальному представнику Сполучених Штатів Курт Волкер за великий внесок у зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США. В знак подяки вручив Курту Волкеру державну нагороду — Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.

В ході бесіди, ми відзначили, що виклики перед Україною нікуди не зникли, і Україна повинна продовжити слідувати курсом європейської та євроатлантичної інтеграції.

Вашингтон твердо стоїть на позиціях протидії тривалої агресії Росії, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та необхідності продовження розпочатих нами реформ».