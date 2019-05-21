Портнов подав першу заяву Порошенка за відправлення кораблів в Керченську протоку

Екс-заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов подав першу заяву на п’ятого президента України Петра Порошенка.

«Друзі, сьогодні Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування і годину тому ми направили в Державне бюро розслідувань перше заяву про злочин. Вважаємо його причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади та перевищенні влади і службових повноважень», — написав він.

Портнов додав, що такими діями його люди придбають ряд процесуальних прав, які використовуємо в залежності від офіційної реакції цього органу протягом декількох днів».

Заяву Портнова пов’язане з походом кораблів ВМС через Керченську протоку, який закінчився захопленням у полон моряків і кораблів.

«Дані дії Петра Порошенка були спрямовані на умисне вчинення провокації агресивних і прогнозованих дій російських військових за час напруженої ситуації і завдання втрат ВМС ЗСУ», — говорить в заяві.

Портнов вважає, що такими дії Порошенко навмисно намагався спровокувати введення воєнного стану в країні з метою відстрочення проведення виборів президента.