Закон про українську мову: Радбез ООН жорстко поставив Росію на місце

Рада безпеки ООН у понеділок, 20 травня, відмовився розглядати запропоновану Росією порядку денного про Закон України №5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Проти цього виступили представники Франції, Великобританії, США, Німеччини, Бельгії та Польщі. Пряма трансляція засідання велася в мережі.

В результаті голосування за розгляд запропонованого РФ питання виглядало так:

5 – за;

6 – проти;

4 – утрималися.

Зокрема, представник Франції Франсуа Делатр підкреслив, що виступає проти порядку денного, запропонованого РФ саме в день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

У той же час він сказав, що питання російсько-української кризи в цілому розглянути важливо, однак труднощі виникнуть з конструктивною дискусією.

«Питання мови має розглядатися у відповідності з прийнятими зобов’язаннями та в контексті також припинення вогню [на Донбасі], виведення важкого озброєння, повернення влади України в цей район, виведення іноземних військ і розпуску незаконних збройних формувань», – сказав дипломат.

У відповідь на це представник Російської Федерації Василь Небензя зухвало заявив, що українсько-російського конфлікту нібито не існує, а є тільки конфлікт всередині України.

Росіянин закликав Радбез ООН дати оцінку Закону України №5670-д, додавши, що він нібито «прямо порушує дух і букву комплексу заходів по реалізації Мінських домовленостей».

Після блокування порядку денного Небензя сказав, що організація «проявила подвійні стандарти», а дана тема є «очевидно неприємною» для Європи.

Нагадаємо, 18 травня Росія запропонувала Раді безпеки ООН скликати засідання у зв’язку з прийняттям закону про українську мову