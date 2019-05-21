Закон про українську мову: Радбез ООН жорстко поставив Росію на місце

Рада безпеки ООН у понеділок, 20 травня, відмовився розглядати запропоновану Росією порядку денного про Закон України №5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Проти цього виступили представники Франції, Великобританії, США, Німеччини, Бельгії та Польщі. Пряма трансляція засідання велася в мережі.
В результаті голосування за розгляд запропонованого РФ питання виглядало так:
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5 – за;
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6 – проти;
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4 – утрималися.
Зокрема, представник Франції Франсуа Делатр підкреслив, що виступає проти порядку денного, запропонованого РФ саме в день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.
У той же час він сказав, що питання російсько-української кризи в цілому розглянути важливо, однак труднощі виникнуть з конструктивною дискусією.
«Питання мови має розглядатися у відповідності з прийнятими зобов’язаннями та в контексті також припинення вогню [на Донбасі], виведення важкого озброєння, повернення влади України в цей район, виведення іноземних військ і розпуску незаконних збройних формувань», – сказав дипломат.
У відповідь на це представник Російської Федерації Василь Небензя зухвало заявив, що українсько-російського конфлікту нібито не існує, а є тільки конфлікт всередині України.
Росіянин закликав Радбез ООН дати оцінку Закону України №5670-д, додавши, що він нібито «прямо порушує дух і букву комплексу заходів по реалізації Мінських домовленостей».
Після блокування порядку денного Небензя сказав, що організація «проявила подвійні стандарти», а дана тема є «очевидно неприємною» для Європи.
Нагадаємо, 18 травня Росія запропонувала Раді безпеки ООН скликати засідання у зв’язку з прийняттям закону про українську мову