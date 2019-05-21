Зеленському тепер доведеться щось робити або ж восени нас чекає дефолт, – політолог

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, по всій видимості, поставив крапку в епопеї з можливими достроковими виборами Верховної Ради. Він погодився з рекомендацією президента Зеленського і заявив про свою відставку з поста глави уряду.

Коментуючи інформацію, політолог Олексій Голобуцький зазначив, враховуючи, що при прем’єрі Гройсмане економіка воюючої держави зростала 12 кварталів поспіль, фразу Зеленського про відповідальність Гройсмана можна сприймати як загрозу. Своєю заявою Гройсман позбавив новообраного президента спокуси розділити або повністю перекласти відповідальність на уряд. 3-го і 15-го вересня над Україною висять чергові великі виплати МВФ, неможливі без траншів від МВФ. Власне, як раз зараз в Україні працює чергова місія Фонду. І, якщо вона не прийме позитивне рішення – тобто, не повірить у можливість Зеленського і всієї української влади при президентові утримати економіку хоча б стабільною, не сподіваючись на зростання – восени нас чекає дефолт.

Олексій Голобуцький пише, на тлі того, що Зеленський як раз під час роботи місії МВФ знищив всю владу в Україні – і розпустив парламент, і уряд – ймовірність отримати транш сильно впала. З кадрами у новообраного президента дефіцит. Тому впевненість Гройсмана у формуванні власної фракції у Верховній Раді 9-го скликання виглядає цілком обґрунтованою. Відставка та перекладання всієї повноти відповідальності на нового президента – дуже непоганий старт передвиборчої кампанії для поки ще чинного прем’єра.