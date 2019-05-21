Житомир затопило після сильної грози, вітер поваливши дерево на електродроти

Увечері 20 травня Житомиром пронеслася сильна злива, яку супроводжували град та шквальний вітер.

Користувачі соцмереж повідомляють, що деякі вулиці залило людям по коліна. Наприклад, вулиця Грушевського, де проблема підтоплення давня, як світ. Та сама проблема на Новому бульварі, біля кінотеатру «Жовтень».

Читачі з мікрорайону «Вільський шлях» показали град розміром з вишню, який сипався з неба хвилин 5.

На вулиці Леха Качинського, відразу за маркетом «Еко», вітер викорчував дерево і звалив на дроти. Рух регулювали патрульні.

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