Зеленський зустрівся з головами декількох держав: про що говорили

Новообраний президент України після зустрічі з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі заявив, що Україна продовжить послідовний зовнішньополітичний курс, спрямований на відновлення суверенітету і територіальної цілісності та подальший розвиток європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Чому наша команда пішла в політику? Виклик номер один для нас — припинення вогню на сході, де щодня гинуть наші люди», — сказав він.

За його словами, українців чекає ще один виклик — вибори в Європарламент.

«Ми повинні об’єднати позиції України і Грузії по курсу на євроінтеграцію і членство в НАТО», — зазначила Зурабішвілі, запросивши Зеленського відвідати Грузію з офіційним візитом.

На зустрічі Зеленського з президентом Литви Далею Грібаускайте обговорювалися питання двосторонніх відносин і продовження реформ в Україні.

«Зустріч президентів Литви та України Дали Грибаускайте та Володимира Зеленського зміцнює двосторонні зв’язки і підкреслює постійну підтримку Литвою безпеки України, її стабільності і реформ», — написав у Twitter посол Литви в Україні Маріс Януконіс.

Також президент України зустрівся з президентом Угорщини Яношем Адером і президентом Естонії Керсті Кальюлайд.

Президент також зазначив лідерство Естонії у впровадженні сучасних технологій і висловив зацікавленість у співпраці з цією країною у сфері ІТ та зміцненні кіберзахисту.