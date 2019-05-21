КК “Київавтодор” віддасть 71 млн гривень за ремонт двох пішохідних шляхопроводів фірмі, з якої фігурує в кримінальних провадженнях

До кінця 2020 року два столичних пішохідних шляхопроводу повинні бути відкриті після капітального ремонту.

Мова йде про шляхопроводі через просп. Космонавта Комарова біля вул. Миколи Василенка у Солом’янському районі, і шляхопроводі через лінію швидкісного трамвая біля кінотеатру “Лейпциг” у Святошинському районі. За результатами проведених тендерів КК “Київавтодор” обидва підряду довірила ТОВ “Основа”. Ці компанії вже є фігурантами кримінальної справи про розкрадання і відмивання бюджетних грошей в 2016 році. Крім цього, у ТОВ “Основа” через суд постійно намагаються стягнути податкову заборгованість.

Згідно з умовами обох договорів, підрядник повинен гарантувати якість оцинкованих опор зовнішнього освітлення протягом 15 років, бар’єрного і перильного оцинкованого огорожі, ліфтів, покриття перехожої частини і прогоновых будівель — 10 років. Капремонти за обома договорами повинні бути виконані до кінця 2020 року.

В обох тендерах конкуренцію ТОВ “Основа” склало ТОВ “Проектно-будівельна фірма “Одеспромстрой” (ТОВ “Проектно-будівельна фірма “Одеспромстрой”) (***), яке запропонувало в обох випадках ціну вище.

Також зазначимо, що ТОВ “Основа” з французьким “Солеташ Фрейнсине С. А. С” є засновниками ТОВ “Основа-Солсіф”. Керує останній згаданий Юрій Карпенко. Ця компанія відома тим, що в 2010-2012 роки вела так звану вертолітний майданчик на Парковій дорозі за замовленням ТОВ “Амадеус Ко”, за фактом зведення якої досі триває кримінальне провадження (ухвала Дніпровського райсуду Києва від березня 2018 року).

За даними Zакупівлі, ТОВ “Основа” почав брати участь у публічних закупівель 2015 року і за цей час отримало 15 підрядів загальною вартістю майже 490 млн гривень. Свої найдорожчі замовлення (загальною вартістю 339 млн гривень) фірма отримала від Державного унітарного підприємства «Дирекція з будівництва другої черги Національного музею» Меморіал жертв Голодомору». Компанія виконувала роботи з реконструкції Меморіального комплексу пам’яті жертв голодоморів з будівництвом Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі.

З КК “Київавтодор” у ТОВ “Основа” це співробітництво не перше. Раніше за замовленням комунальної корпорації компанія виконувала капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Науки і магістралі безперервного руху в Голосіївському районі вартістю 35 млн гривень.

Нагадаємо, зараз у Києві триває будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками “Хрещатий” і “Володимирська гірка” вартістю 255,5 млн гривень, яке неоднозначно сприйняли громадські активісти та кияни. Відзначимо, відповідний тендер, проведений КП “Інженерний центр”, виграло ТОВ “Спецавто-Буд”. Договір був підписаний в грудні минулого року. Тепер мостовий перехід будують ударними темпами, так як столичний градоначальник Віталій Кличко пообіцяв відкрити його до Дня Києва.

У той же час кияни помітили: поки столична влада направили великі фінансові ресурси на будівництво пішохідного шляхопроводу, завершення інших інфраструктурних об’єктів відсунули на другий план. Так, за словами підприємця та активіста Євгена Истребина, поки в прискореному темпі і без проблем з фінансуванням триває будівництво “туристичного” пішохідно-велосипедного мостового переходу від Володимирської гірки до Арки Дружби Народів, влада столиці перенесли терміни закінчення капітального ремонту мосту через Русанівську протоку з-за проблем з фінансуванням. Тепер мешканці лівого берега столиці змушені простоювати в утворюються на мосту заторах.

Зазначимо, договір на капітальний ремонт автопроездов моста метро через Русанівську протоку річки Дніпро в Дніпровському районі за результатами тендерабыл підписаний КК “Київавтодор” з ТОВ “Спеціалізована механізована колона № 23” ще в серпні 2018 року. Договором був затверджений термін закінчення робіт: 16 травня 2019 року. Згідно із затвердженим договором календарним планом, в 2018 році повинно було бути виконано робіт на суму 58 млн гривень, а в 2019 році — ще на 176 млн гривень. Але станом на грудень 2018 року роботи були профінансовані лише на 24 млн гривень або на 43% від плану на 2018 рік. За словами Истребина, станом на кінець квітня на велосипедно-пішохідний шляхопровід влади виділили вже 205 млн гривень, а на міст через Русанівську протоку — всього 41 млн гривень або 17,5% від загального кошторису у 234 млн гривень.

Нагадаємо також, що закупівля “Київавтодору” на проведення капремонту автопроездов моста метро через Русанівську протоку Дніпра потрапила в поле зору правоохоронців. Так, прокуратура підозрює, що при проведенні закупівлі мав місце факт розкрадання бюджетних коштів і вилучала у “Київавтодорі” документи. Варто відзначити, що фірма-підрядник входить в корпорацію “Укрмостострой” одіозного херсонського екс-нардепа Михайла Опанащенко.