Зеленський підписав перший президентський указ

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав свій перший указ – про прийняття повноважень верховного головнокомандувача ЗСУ, передає “ДТ”.

“У зв’язку з набранням 20 травня 2019 на пост президента України, згідно з пунктом 17 частини першої статті 106 Конституції України беру на себе з цього дня повноваження Верховного головнокомандувача Збройних сил України”, – йдеться в президентському указі №300/2019 від 20 травня.

Попередній указ №299/2019 було підписано п’ятим президентом Петром Порошенком минулої неділі, 19 травня.

Нагадаємо, 20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. У ході виступу з парламентської трибуни Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду України.