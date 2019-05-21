Макрон закликав вжити заходів щодо Росії, США та Китаю

Президент Франції Емманюель Макрон напередодні виборів до Європарламенту закликав Європу вжити заходів проти «нав’язливого» впливу Росії, Китаю і США, заявивши, що Євросоюз не може собі дозволити розкіш бездіяльності.

Про це він сказав у інтерв’ю 40 регіональним французьким виданням, опублікованому у вівторок, 21 травня, передає DW.

«Або ми вирішимо розділитися і станемо майданчиком, на якому китайці, росіяни і американці зможуть впливати і вести свою гру, або ми вирішимо відновити контроль і бути суверенними», – заявив Макрон.

Зі слів президента Франції, росіяни й американці «ніколи ще так нав’язливо» не фінансували партії правого спрямування. Він також згадав ймовірні зв’язки екс-радника Трампа Стівена Бэннона з правими популістами у Франції.

Макрон назвав майбутні вибори до Європарламенту найважливішими з 1979 року, відзначивши «екзистенційні загрози Євросоюзу».

Президент Франції закликав після виборів ухвалити «основоположну європейську конвенцію» і запропонував головам держав і урядів, новим представникам виконавчої та законодавчої влади разом із громадянами розробити європейську стратегію на найближчі п’ять років.