В Україні розпочалося ЗНО: деталі процедури

У вівторок, 21 травня, в Україні розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного тестування. Першим буде оцінюватися рівень знань з математики.

Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. При собі необхідно мати оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт, запрошення-перепустку для участі в ЗНО. Якщо учасник тестування не матиме при собі хоч одного з цих документів, його не допустять до пункту ЗНО.

Тестування розпочнеться об 11:00. Абітурієнти мають право мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору і прозору пляшку з водою.

На виконання 33 завдань у потенційних абітурієнтів відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 62.

Під час проходження тесту з математики учасникам тестування заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем і калькулятором.

Також заборонено проносити до пункту тестування засоби зв’язку, технічні пристрої, друковані або рукописні матеріали, що не передбачені процедурою тестування.