В Кремле надеялись, что новый президент Украины пойдет на уступки России по войне в Донбассе, однако Владимир Зеленский их разочарует – и этого не будет. Так считает экс-посол США в Украине Джон Хербст, пишет агентство Радио Свобода.

“Мне кажется, Зеленский в значительной мере будет продолжать сильную внешнюю политику Порошенко”, – подчеркнул он.

Хербст утверждает, что знает: в Москве уже недовольны “минимум двумя заявлениями” Зеленского за последние несколько недель.

“Они были удивлены, когда Зеленский <…> обратился к Путину как к врагу украинского народа. Меня спрашивали об этом на российском телевидении. Я объяснил, что Путин ведет войну против Украины, а этим занимается враг”, – пояснил директор Евразийского центра Atlantic Council в Вашингтоне.

Хербст говорит, что Зеленский “замечательно ответил” Путину, когда-то начал раздавать паспорта РФ в Донбассе, и президент России после этого “выглядел, возможно, не очень разумно”.

“Таким образом Зеленский дважды продемонстрировал, что он будет защищать интересы Украины перед агрессией Кремля. В этом контексте мне трудно представить, что Путин выпустит моряков”, – резюмировал американец.

По его мнению, Конгресс США должен ввести санкции против членов семей окружения Путина на срок, пока РФ не отпустят моряков, которых захватила в Черном море 25 ноября 2018 года.