Названий кращий комплекс заходів для захисту від раку

Фахівці Всесвітнього фонду досліджень раку і Американського інституту онкології розповіли, як знизити ризик розвитку злоякісних пухлин, які можна запобігти до 40% випадків. Головне, вважають наукові експерти, – це вага, рух та харчування.Онкологи рекомендують більше руху і менше статичного положення, в якому затікають і хиріють м’язи. Згідно з представленими даними вчених, 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень, або 75 хвилин більш інтенсивних навантажень, – це та норма рухів, яка захищає від розвитку раку товстої кишки, а також дозволяє тримати хорошу фізичну форму.Захист від ожиріння – одна з головних умов профілактики онкологічних захворювань. Рак передміхурової та молочної залоз, шлунка, печінки, порожнини рота і глотки, кишечника, жовчного міхура, нирок, стравоходу, підшлункової залози і матки – в цілому ожиріння є причиною 12 типів онкології, відзначають дослідники.

У плані харчування необхідно максимально обмежити вживання фастфуду, оброблених продуктів з високим вмістом жиру, крохмалю або цукру, відмовитися від тютюну, алкоголю і харчових добавок, наполягають онкологи. Для отримання всіх необхідних організму вітамінів і мікроелементів, необхідно дотримуватися раціон зі значним вмістом в ньому овочів, фруктів, цільнозернових і бобових продуктів.

«Вищеперелічені поради можуть надати величезний вплив на зниження ризику розвитку раку та інших неінфекційних захворювань», – підсумував керівник дослідницького проекту професор Мартін Уайзман.

: МедікФорум