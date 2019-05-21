Як Кремль намагався розв’язати в США «расову війну»

Африка стане оплотом антиамериканського «негроїдного» расизму, на континенті виникнуть бази чорних активістів, які готуються до расової війни в Америці. У штатах американського Півдня почнеться вербування афроамериканців, пов’язаних з організованою злочинністю. США розпадуться, на території декількох штатів виникне нове «Панафриканское держава».

Це не антиутопія, не твір у жанрі «альтернативної історії», не страшилка з маргінальних расистських газет. Це потрапили у розпорядженні Центру «Досьє» робочі плани, які розробляють і навіть, по всій видимості, відсилають високопоставленим армійським генералам співробітники Євгена Пригожина. І люди, у яких великі зірки на погонах, а в руках — питання війни і миру, не женуть геть цих шахраїв з божевільними концепціями. Пригожинцы продовжують залишатися партнерами російської держави.

«Згідно стратегії Американського підрозділу компанії планується створення Панафріканском держави на території штатів Алабама, Джорджія, Південна Кароліна, Міссісіпі, Луїзіана. Створення цієї держави підірве територіальна єдність, військовий і економічний потенціал США», — йдеться в одному з документів пригожинцев, переданому Центром «Досьє» редакції «МБХ Медіа».

В рамках «стратегії» по розвалу США пропонується здійснювати діяльність по ряду напрямів, які перераховані в листі:

Створення мережі тренувальних таборів для чорних активістів на території Африки, де може бути проведена ідеологічна підготовка і курси з основ бойової підготовки.

Вербування афроамериканців, які проживають в бідних містах США, які мають досвід участі в організованих злочинних угрупованнях, а також відбували покарання в місцях позбавлення волі.

Залучення членів чорних радикальних рухів для участі в акціях непокори на території великих міст для дестабілізації ситуації всередині США.

Інформаційна підтримка та піар політичних партій і рухів, які домагаються створення на території США окремого Панафріканском держави.

Створення некомерційної правозахисної організації, що відстоює права чорного населення США.

Політтехнологи та інші «ефективні менеджери» Пригожина називають конгломерат своїх структур, що спеціалізуються на зовнішньополітичні авантюри, «Компанією». Досить багато відомо про «Африканське підрозділ» цієї «Компанії». Саме в рамках роботи «Африканського підрозділу» люди Пригожина займалися виборами на Мадагаскарі і в ПАР, намагалися врятувати від краху режим суданського президента Омара аль-Башира.

В рамках «Компанії» існує «Американський підрозділ». Тут, як і в «Африканському підрозділі», на грошових потоках Пригожина сидять «експерти» і «аналітики», упражняющиеся в побудові витончених схем.

Провокування расової війни і територіальний розпад США — улюблений публіцистичний сюжет для маргінальних фанатиків всіх мастей, для білих і чорних расистів, для конспірологів і міських божевільних. Расова війна і розпад США — сюжет культовою для ультраправих книги Вільяма Пірса «Щоденники Тернера», якою надихався терорист Тімоті Маквей. А ще розпад США є «стратегією» співробітників Пригожина.

Тільки пригожинцы роблять ставку не на білих расистів, не на «Ку-клукс-клан», а на афроамериканських радикалів. В якості головного вогнища чорного сепаратизму розглядається ряд південних штатів, в 1861-1865 роках складали кістяк рабовласницької Конфедерації. Цей колишній оплот білих расистів бачиться пригожинцами як територія чорного сепаратизму з-за того, що саме в південних штатах афроамериканці є численною расової групою. В цілому в США афроамериканці складають менше 13% населення (втім, їх кількість зростає). Але саме в штатах Півдня (в минулому рабовласницьких, плантаторских) афроамериканців більше, ніж в середньому по країні. Наприклад, в Луїзіані їх 32%, а в штаті Міссісіпі — майже 37%. А в адміністративних столицях штатів афроамериканців живе ще більше — в столиці Міссісіпі Джексона їх 80%, в столиці Луїзіани Батон Руж — 60%.

На думку «фахівців» пана Пригожина, такі статистичні дані є достатньою підставою для розробки стратегії по розвалу США.

Окремий інтерес для людей «кремлівського кухаря» представляє Техас — але не з-за афроамериканського фактора (чорношкірих в штаті близько 11%), а з-за популярності (на думку пригожинцев) ідеї незалежної республіки.

Документ був відправлений у січні 2018 року регіональному директору однієї з пригожинских компаній «М-Інвест» Михайлу Потепкину («МБХ Медіа» вже писало про це співробітника Пригожина — колишній член руху «Наші» Потепкин давав суданським чиновникам поради з організації «фабрики тролів» і придушення народних протестів).

За даними Центру «Досьє», відправник «американського» листи — співробітник пригожинского Агентства інтернет-досліджень («фабрики тролів») Джейхун Насимі огли Асланов. А можливий автор документа, за тими ж даними, — передбачувана дружина Асланова Дар’я Тимошенков.

Джейхун Асланов з лютого минулого року — фігурант розслідування Мін’юсту США. Серед тринадцяти громадян Росії Асланов звинувачується у спробі впливу на американські вибори.

Разом зі стратегією створення Панафріканском держави Асланов відправив Потепкину карту США з позначенням штатів, в яких «Компанія» реалізовувала свої онлайн-проекти, приурочені до президентських виборах 2016 року.

У розпорядженні Центру «Досьє« виявилося ще один лист, складений у лютому 2018 року співробітниками Євгена Пригожина і адресоване якомусь «Сергію Федоровичу». За припущенням Центру «Досьє», Сергій Федорович — це начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ Сергій Рудської, помічений разом з Євгеном Пригожиним під час зустрічі міністра оборони Шойгу з лівійським фельдмаршалом Халіфою Хафтаром в листопаді 2018 року.

Автори листа всіляко піарять військову складову пригожинской «Компанії» — стверджується, що після участі у збройних конфліктах на Донбасі і в Сирії «у »Компанії« склалася стійка репутація ПВК, ефективно знищує терористів». Але зазначається, що «незважаючи на значні вкладення в проекти в арабських та африканських державах жодного долара прибутку поки Компанія не отримала».

Пригожинские політтехнологи також намагаються переконати «Сергія Федоровича» в тому, що країни африканського континенту добре підходять як база «для »негроїдного« расового шовінізму для протидії США, так як для американців расове питання так само небезпечний, як для Росії ісламський фактор».

Будь-який відповідальний воєначальник, розуміє важливість військово-політичних питань, міжнародного співробітництва та цивілізованого діалогу між націями, ознайомившись з такими записками і планами, прийшов би в жах — і пригожинцы більше не посміли б наблизитися до якихось структур Міноборони. Але навряд чи генерал-полковник Сергій Рудської (якщо він дійсно отримав такий лист) відреагував на нього різко негативно.

Одна з проблем Росії полягає в тому, що у більшої частини високопоставлених силовиків нашої країни мозок вражений грибком конспірології і отрутою параної. Ці люди з ментальністю вічної холодної війни живуть у всесвіті антиросійських змов. І в цій вигаданій всесвіту весь Захід мріє про те, щоб повалити Путіна за допомогою кривавої революції, розвалити Росію і відібрати у неї Сибір. Коли у силових еліт таке світогляд, шахраям і авантюристам легко вибивати санкцію держави на свої нерозумні, безперспективні проекти, небезпечні в основному для самої Росії.