Археологи виявили таємний палац найвеличнішого правителя усіх часів: золотий батон і поруч не лежав (фото)

Вчені випадково знайшли загадковий вхід, який привів їх у приховану будівлю

Археологи зі Сполучених Штатів Америки виявили під час розкопок вхід в таємний палац знаменитого фараона. Група вчених досліджувала давньоєгипетське місто Абидос, який відоме кількома храмами фараонів. Спочатку археологи думали, що вхід, який вони виявили, веде ще до одного залу храму. Але незабаром зрозуміли, що це не так.

Вчені з Нью-Йоркського університету пройшлися по кам’яному коридору і наткнулися на таємничий прохід, який привів їх у нове приміщення. На його стінах вони виявили захоплюючі ієрогліфи, які свідчать про те, що храм належить одному з найбільших фараонів – Рамзесу II. Він отримав красномовне прізвисько Великий.

Ця приголомшлива знахідка може повністю перевернути уявлення істориків про архітектуру Стародавнього Єгипту. Тепер фахівцям належить з’ясувати, чи розташовані подібні таємні палаци біля храмів інших фараонів. Раніше в Луксорі археологи знайшли схожий комплекс, що належав Рамзесу III.

Піраміди, храми, сфінкси та інші давньоєгипетські споруди турбували не лише археологів, але і спецслужб. Колишній співробітник КДБ і археолог Віктор Іванович повідомив, що у свій час працював з секретними документами з вивчення таємних ходів і коридорів епохи фараонів. Тоді радянські спецслужби всерйоз замислювалися про вивчення ймовірності контакту стародавніх єгиптян з прибульцями.