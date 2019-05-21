Віра Брежнєва виставила на суд передплатників свої нові модні образи

Віра Брежнєва

У селебріті є цілий штат особистих стилістів, які підбирають їм ідеальні образи для кожного випадку, але, схоже, іноді хочеться почути і думку непрофесіоналів. Так, 37-річна Віра Брежнєва свої обновки вирішила обговорити з власними прихильниками.

Показати, як відбувається примірка в номері готелю?

— написала Віра у себе в сториз.

Віра Брежнєва

Подписички підтримали цю ідею і отримали ціле віртуальне модне дефіле. За час цієї Instagram-сесії Брежнєва змінила вісім образів — базовий гардероб іноді залишався незмінним, але ось аксесуари співачка підбирала нові.

Втім, ті, хто мріяв побачити, як проходять збори на червону килимову доріжку, напевно, розчарувалися, адже Брежнєва вирішила поділитися молодіжними образами в стилі casual. Але ті, хто сам зараз оновлює гардероб, явно можуть підглянути у Віри кілька модних ідей.

Початку знаменитість з образу total black з велосипедками — спортивні облягаючі шорти все ще тримають позиції в тренди сезону. Варто звернути увагу і на неоновий колір, особливо якщо взимку так і не зважилися придбати такі речі.

Компромісом може стати футболка, на зразок тієї, що вибрала Брежнєва: навіть коли тренд пройде, її можна буде перевести в розряд домашнього одягу. Завершував look ще один хіт сезону — панама.

Після декількох образів у молодіжному вуличному стилі, Віра показала шанувальникам більш жіночні варіанти. Так, співачка з’явилася в двох комбінезонах різних кольорів з широкими штанинами. Сам фасон сумнівів у Брежнєвої не викликав, а ось із взуттям виникли питання.

А якщо з босоніжками?

— написала Брежнєва, знявши білі кросівки.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Схоже, c допомогою спонтанної відкритої примірювальній знаменитість скоротала в готелі до виїзду.

На наступних знімках, якими поділилася Віра, вона відображена вже в аеропорту.

Найбільш часто стан — на валізах! І з телефоном,

— іронічно зазначила Брежнєва.

Віра, чекаємо нових примірок з інших готелів!

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