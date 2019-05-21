Холлі Беррі зізналася, який фільм найгірший в її кар’єрі

Холлі Беррі довелося відверто зізнатися, який фільм вона вважає найгіршим у своїй кар’єрі, і виявилося, що це зовсім не «Жінка-кішка».

У фільмографії будь-яких, навіть самих іменитих акторів є провальні проекти.

Більшість шанувальників коміксів в один голос заявили б, що саме «Жінка-кішка» була найбільшою помилкою Холлі Беррі, але сама актриса вважає інакше. Просуваючи “Джона Уіка 3” на шоу Джеймса Кордена, актриса зіграла в досить жорстку гру. За правилами, якщо вона не хотіла відповідати на каверзні питання, їй потрібно було з’їсти такі огидні на вигляд страви, як яєчка індички, коров’ячий язик, мартіні з оком риби і не тільки. Щоб не перевіряти свій шлунок на міцність, Холлі чесно відповіла на питання Кордена, який фільм вважала провальним ще під час зйомок.

«Їх було так багато. Я прошу вибачення у всіх, хто працював над цим фільмом. Він називається «Дружина багатія». Його зняла Емі Холден. Я не намагаюся принизити всіх жінок-режисерів, але ще на стадії створення я вже знала, що це не буде найбільшим проектом в історії кінематографа», — розповіла актриса.

Трилер 1996 року дійсно отримав дуже низькі оцінки від критиків і був погано прийнятий глядачами, чого не скажеш про третьої частини бойовика «Джон Двк». За даними ЗМІ, картина вже зайняла лідируючу позицію в прокаті, змістивши з першого місця четверте «Месників», і отримала безліч захоплених відгуків від професійних рецензентів.