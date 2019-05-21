Дорогу з величезною ямою біля будинку Порошенко, за якою їздив кортеж, через роки почали ремонтувати

Біля будинку п’ятого президента України Петра Порошенка відразу після відставки почали ремонт дороги з величезною ямою, по якій роками їздили службові машини глави держави. Про це на своїй сторінці у facebook написав журналіст Михайло Ткач.

«Президент Порошенко був дуже багатим президентом. Він живе у величезному будинку в одному з найдорожчих куточків країни. Вигравши на військовій риториці під час війни відразу після інавгурації він міг собі дозволити бенкет в Арсеналі. Відпустку на Мальдівах за 500 000 доларів на Різдво», — пише журналіст.

Михайло Ткач здивувався, як з мільярдами президента не можуть відремонтувати яму на шляху проходження кортежу.

«Протягом останнього року ми часто бували у будинку президента Порошенко. Взимку, навесні — в різний час року. І завжди склад нашої знімальної групи шокувала одна велика яма на дорозі. Вона, ця яма була відразу там де закінчувався паркан президента Порошенко. Метрів 20 максимум. І взимку або після дощу можна було забути про неї і добре так пірнути. І ми постійно дивувалися. Президент. Мільярди. Яма практично під парканом. Щодня повз ями ввечері і вранці їхали машини кортежу президента», — додав Ткач.

За його словами через цю яму проїжджали кожен день автомобілі кортежу.

«Будинок охорони і гаражі для автомобілів кортежу розташовувалися на паралельній вулиці з маєтком першої особи. Повз яму їхали всі. Не їхав тільки президент Порошенко. Сьогодні там проїжджав. Розпочався ремонт», — написав журналіст.