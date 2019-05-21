У Росії понад 5 тисяч українців поміщені під варту

Близько 5,1 тис. українців перебувають під вартою в Росії.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ, передають Українські новини.

“Станом на 31.03.2019 року 4 877 засуджених громадян України відбувають покарання на території РФ”, – сказано в ньому.

Крім того, у першому кварталі поточного року в Росії затримано і заарештовано 225 українців. Заарештованим надається консульська допомога. У тієї ж годину, МЗС зазначив, що не володіє інформацією, скільки українців звернулися з проханням відбувати покарання на території України.