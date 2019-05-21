Двоюрідний брат Путіна запідозрений у відмиванні $ 230 млрд через Danske Bank, – ЗМІ

Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схеми з відмивання грошей на суму $ 230 млрд через естонська філія найбільшого банку Данії Danske Bank.

Про це в інтерв’ю CBS розповів колишній менеджер банку Говард Уілкінсон, який викрив схему відмивання грошей.

За словами Уілкінсона, через естонське відділення банку кожен день проходило до $ 20 млн. Він розповів, що гроші проводила зареєстрована в Лондоні фірма Lantana Trade, яка на британському урядовому сайті була вказана як«знаходиться в стані спокою». Адреса реєстрації цій компанії опинився«будинком» для 64 підставних фірм з рахунками в Danske Bank.

Виявивши підозрілі операції, Уілкінсон повідомив про це чотирьом високопоставленим керівникам банку. Реакції від них не надійшло, тому менеджер звільнився і повернувся до Британії. Однією з проблем була участь у схемі відмивання грошей родичів президента РФ Путіна.

«Здається, це був Ігор Путін, якого я вважаю двоюрідним братом російського президента. Були посилання на ФСБ. ФСБ, я думаю, наступник КДБ. Це як би таємна поліція. Люди, що керують компанією, були пов’язані з декількома банками, які збанкрутували в Росії», — розповів Уілкінсон. CBS зазначає, що Ігоря Путіна підозрювали і в інших російських схеми по відмиванню грошей, але він завжди заявляв про свою невинність.

Згодом Danske Bank визнав, що його естонська філія брав участь у найбільшій операції по відмиванню коштів. Звинувачення у цій справі висунули 18 екс-працівникам банку.