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Брати Фісталі продали запорізьких лікарів «швидких» за завищеними цінами на 14 мільйонів

21.05.2019

Запорозьке «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за результатами тендеру уклало угоду з товариством з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» на постачання шести автомобілів швидкої медичної допомоги загальною вартістю 13,79 млн гривень. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Куплені авто оснащені носилками, вакуумним матрацом,
пристроями фіксації різних частин тіла, портативних і стаціонарних
киснем, електрокардіографом та іншим.

У той же час в 2017 році «Територіальне медичне
об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» придбало у ТОВ «Автоспецпром» 19 автомобілів швидкої медичної
допомоги типу В на базі Citroen Jumper. А в минулому році було порушено
кримінальне провадження за підозрою в поставках несертифікованих
автомобілів. Вказувалося, що «Автоспецпром» придбав вантажні автомобілі, то
є не пристосовані для перевезення в кузові людей. Потім фірма
переобладнала їх під спеціальні медичні автомобілі і отримала сертифікати
відповідності. Однак з’ясувалося, що в сертифікатах відсутня інформація про
проведення випробувань переобладнання спеціалізованих автомобілів на
території України.

Володимир Фісталь і Герман Фісталь

Як повідомляє ЗМІ, власниками створеного в 2012 році «Автоспецпрома» є Володимир Фісталь і його ж з Германом Фісталь (через ТОВ «Виробнича компанія Діспомед») ДочП «Регіон 2002». Вони контролюють «Горал» – групу фірм-постачальників медичного обладнання.

Раніше SKELET-info розповів, як сімейство Фісталів боляче б’є українців по нирках.

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