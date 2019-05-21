Росія різко збільшила поставки нафти в США

У першій половині травня Росія поставила в США 5 мільйонів барелів нафти. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання наводить дані про нафту Urals, що поставляється через американські термінали PADD 3 і PADD 1. Для порівняння, у 2018 році обсяг поставок за ним дорівнював 7,52 мільйона барелів, а в 2017-му — 1,58 мільйона барелів.

Керуючий партнер інвестбанку Caracas Capital Market Расс Дэллен підтвердив, що постачання російської нафти в США різко зросли. За його даними, американські нафтопереробні заводи мають намір збільшити прийом нафти з Росії в три рази.

Як зазначає видання, обсяги поставок з Росії в США зростають на тлі зниження експорту з інших нафтовидобувних регіонів. Так, постачальники нафтопродуктів з Венесуели потрапили під санкції, а країни-члени ОПЕКсокращают видобуток нафти.

Загострення відносин США і Венесуели відбулося в кінці січня, коли спікер парламенту Гуайдо оголосив себе тимчасовим главою держави. Після цього США ввели санкції проти чинного президента Ніколаса Мадуро, а також державної нафтової компанії PDVSA. Її рахунку в США були заморожені — користуватися знаходяться на них засобами дозволено тільки за умови, що вони не будуть переведені нинішньої влади.

Також Вашингтон посилив санкції проти Ірану. Обмеження введені в 2018 році і включали заборону на закупівлю нафти. США на півроку зробили виняток на купівлю нафти для восьми країн: Китаю, Греції, Індії, Італії, Японії, Південної Кореї, Тайваню та Туреччини. Виняткові умови діяли до 2 травня 2019 року, однак ще 22 квітня американський президент Дональд Трамп вирішив скасувати послаблення з метою скоротити експорт іранської нафти до нульових значень.