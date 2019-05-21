Як правильно вибрати ранню полуницю

Жителі південних регіонів вже починають їсти полуницю. Але лікарі попереджають: вживати ранню ягоду слід дуже обережно, адже нею легко отруїтися.

За словами експертів, цей сезон полуниці почнеться через два-три тижні, і краще вводити цю ягоду в свій раціон поступово. Медики настійно рекомендують купувати ранню полуницю в цивілізованих торгових точках, де вона проходить перевірку на безпеку. Але навіть в цьому випадку до настання сезону їсти полуницю слід не частіше, ніж раз на тиждень. Також потрібно пам’ятати, що полуниця є сильним алергеном і містить велику кількість фруктових кислот, які дратують слизові.

Як вибирати полуницю

Запах. Хороша ягода володіє «здоровим» запахом – вона запашна і натуральна. Якщо нюх вловлює якісь домішки в ароматі полуниці, краще відмовитися від її покупки.

Структура. Полуниця не повинна бути темною, її хвостики не повинні бути сухими, але при цьому у гарної ягоди вони легко відриваються, зерна – занурені в м’якоть. Занадто яскравий колір може свідчити про присутні хімікати, а великий розмір кожної ягоди-про підвищений вміст води.

Природність. Ідеальна глянцева полуниця хороша тільки для фото – з великою ймовірністю вона оброблялася нітратами і містить в собі хімікати. У ягід полуниці не повинно бути глянсової поверхні, вони повинні мати природний колір, вид і запах.

Зазначимо, що днями в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила про те, що вживання полуниці може стати фактором зараження гепатитом А. За словами Супрун, ягоди полуниці можуть бути джерелом паразитарних інфекцій і гепатиту А, якщо виросли на забруднених фекаліями полях або якщо їх збирали хворі гепатитом А люди. Також вона зазначила, що навіть сертифікована органічна полуниця може містити в собі залишки пестицидів.