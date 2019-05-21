Шок і паніка: як депутати і міністри хапаються за владу

«Ну, і що тепер?» – замість привітання звертаються до міністра екології Остапа Семерака кілька його однопартійців з «Народного фронту», вийшовши з Ради подихати повітрям після промови нового президента. Розгублений міністр мовчки знизує плечима і йде.

Якщо під час інавгураційної промови Кабмін у повному складі слухав Володимира Зеленського з кривими усмішками, особливо, коли він запропонував членам уряду «звільнити місце», то після його слів «я розпускаю Верховної Ради восьмого скликання» усмішки сповзли з їх осіб.

Кожен міністр розуміє, що у нардепів, нехай навіть і найбільш одіозних, є шанс потрапити в наступний парламент, просочившись в якості мажоритарників.

А ось потрапити в другий раз в міністерське крісло при повній зміні влади завдання практично нездійсненне. І зараз питання «І що тепер?» найпопулярніший серед членів уряду і нардепів.

Більше всіх роздратовані і напружені депутати від непрохідного «Народного фронту» і малоперспективного БПП. Буквально через десять хвилин після заяви Зеленського про розпуск Ради, керівництво фракцій зібралися на екстрені наради з однією метою – з’ясувати, які шанси заблокувати рішення нового президента і залишитися депутатами ще на півроку.

За скупими коментарями представників колишньої провладної коаліції, розглядається варіант залучення сильних юристів та подання до Конституційного суду з тим, щоб судді роз’яснили – законний буде указ президента про розпуск парламенту.

Втім, у самих ініціаторів такого рішення немає впевненості в тому, що це зможе продовжити їх депутатські повноваження через два місяці КС навряд чи встигне розглянути цю справу і винести рішення. У коментарях журналістам це визнала заступник голови фракції НФ Вікторія Сюмар та її однопартієць екс-адвокат Георгій Логвинський.

Крім того, як заявив нардеп Мустафа Найєм, за логікою потрібно спочатку виконати указ президента, а вже потім звертатися до суду і оскаржити його.

А поки що і прихильники, і противники розпуску Ради сходяться в одному – потрібно готуватися до позачергових парламентських виборів влітку 2019-го.

При цьому найстрашніший кошмар представників команд Арсенія Яценюка і Петра Порошенка – це проходження в наступний парламент переважної більшості від поки ще віртуальної партії «Слуга народу», внаслідок чого вона сформує уряд одноосібно, не входячи в торги і домовленості з іншими політсилами.

«Зеленський два місяці буде тримати рівень напруження на поділі минулого і нової влади, щоб забезпечити максимально велику присутність своєї фракції у наступній ВР, – стверджує Вікторія Сюмар. – І справді, дивлячись на рейтинги, ми можемо говорити, що в наступному парламенті одна партія створює більшість і формує уряд».

Шанси на це не так вже малі. «На позачергових виборах Зеленський отримає можливість «підтягнути» під себе навіть мажоритарників і провести їх в Раду, – каже UA1 нардеп Віталій Купрій, голова міжфракційного об’єднання «За Зеленського». – Тому, що на основі його високого рейтингу людина, яка буде висуватися від «Слуги народу», одразу отримає великий мандат довіри у виборців».

Плани та реальність

«Прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс і зробити відкриті списки», – це звернення президента до парламентарів, швидше за все, так і залишиться нереалізованим.

«Голосів не буде, конструктивних рішень не буде, мажоритарники роз’їдуться – у всіх надто мало часу, – каже UA1 нардеп Юрій Дерев’янко. – За фактом ніяких важливих рішень цей парламент вже не візьме. Всі зараз підуть до людей щоб переобратися. Хтось буде засівати гречкою, хто гривнями та доларами. А хтось просто почне пакувати валізи».

На думку депутата, у нинішньому складі парламенту немає підтримки зняття депутатської недоторканності. Точно так само нікому буде голосувати за кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

А що стосується змін у виборчий кодекс, то це просто стане неможливим.

«Якщо сьогодні буде указ про розпуск парламенту, то завтра ЦВК почне виборчий процес, а з його початком ніякі зміни в виборче право неможливі», – пояснює Дерев’янко.

Таким чином, дострокові парламентські вибори пройдуть за змішаною системою: 50% складу нової Верховної Ради сформують мажоритарники, і 50% депутатів будуть представниками партій.

На думку політолога Сергія Бикова, такий розвиток подій не кращий варіант, який дасть різко негативний результат.

«Якщо буде змішана система – 50% мажоритарка і 50% партії, тоді взагалі не має сенсу проводити вибори, тому що ми побачимо ще гірший склад Верховної Ради, – вважає експерт. – Це не потрібно ні Зеленському, ні державі».

Також політологи вважають, що на дострокових виборах у Раду Зеленський може отримати сильну парламентську опозицію з осколків НФ і БПП, які поки ще консолідуються навколо своїх лідерів.

«Так не буде ніякої сильної опозиції, – не розділяє песимістичні прогнози Дерев’янко. – «Народний фронт» в прольоті. БПП майже теж. Також як і Ляшко, «Самопоміч». Так що навіть з урахуванням старої виборчої системи нафталіну в Раді не залишиться. Більше половини людей будуть новими».

Триматися до останнього

На сьогоднішній день на шляху реалізації перших ініціатив президента Зеленського залишаються ряд перепон.

Протягом як мінімум двох місяців тільки формально працюючої Верховної Ради країна так і не отримає нового генпрокурора. І якщо згадані у промові нового президента кандидати на звільнення міністр оборони Степан Полторак і глава СБУ Василь Грицак самі подали заяви про відставку, то третій претендент, Юрій Луценко, залишається на своєму посту.

«Я сам не бачу ні юридичних, ні моральних підстав для відставки. Я чесно працював і в мене непогані досягнення на чолі всієї правоохоронної системи», – оцінив свою роботу Луценко, який ще рік тому обіцяв залишити посаду відразу ж після президентських виборів-2019.

«Луценко буде сидіти у своєму кріслі ще два місяці, Рада його не звільнить», – підтверджує Дерев’янко.

І навіть якщо в парламенті вдасться зібрати 150 підписів за відставку генпрокурора (зараз є лише третина необхідних), в напівпорожній Верховній Раді просто не буде голосів за це рішення.

Поки в кріслі генпрокурора залишається Луценка, говорити про якісь «посадках» не доводиться. А це може негативно позначитися на рейтингу Зеленського – де обіцяне покарання винних? Якщо тільки команда новообраного президента не оберне ситуацію собі в плюс, підкресливши, що це відповідальність поки ще зберігає посаду члена команди Порошенка.

Також не можна скидати з рахунків і ображених народних депутатів з непрохідних фракцій – вони до останнього мають намір відстоювати своє право на депутатський мандат до 27 жовтня 2019 року включно. І їх можна зрозуміти.

За підрахунками Олега Устенка, виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера, щорічно за тіньовими схемами, які контролюють представники різних рівнів влади, з бюджету вимивається до 10 млрд доларів. У перерахунку на національну валюту кожен день при владі дає чиновникам можливість розпиляти 700 млн гривень. І за кожен такий день нардепи будуть стояти горою.

Наприклад, остання офіційна позиція глави фракції НФ Максима Бурбака напередодні інавгурації Володимира Зеленського звучала так: «Скільки нас вже лякали перевиборами, розгоном Ради, і нічого страшного. Парламент дієздатний, він приймає закони, які змінюють на краще ситуацію в країні».

Тому протистояння буде жорстоким. А чим воно скінчиться, буде ясно в липні, коли стане відомий новий склад Верховної Ради.