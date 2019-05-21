Зеленський на зустрічі з президентом Латвії Вейонисом заявив, що пріоритети України у зовнішній політиці залишаються незмінними

«Пріоритети України у зовнішній політиці та продовження реформ залишаються незмінними», — заявив Зеленський.

Також він висловив подяку Вейонису за те, що у важкий період для України Латвія була і залишається надійним партнером.

Зеленський акцентував увагу на зусиллях Латвії в підтримці територіальної цілісності і суверенітету української держави. Також він відзначив зусилля Латвії у наданні допомоги Україні в питаннях реформування оборонного сектору.

Президент України сподівається, що Латвія і надалі буде адвокатом України в Європейському Союзі і НАТО.

Зеленський запевнив, що в центрі його уваги залишатиметься захист іноземних інвесторів.