Вакансия SMM-менеджера Её Величества: выходные, бесплатный обед гарантируются

93-летняя королева Великобритании Елизавета II намерена нанять на работу менеджера по социальным сетям.

В списке открытых вакансий Букингемского дворца указано, что британский монарх ищет менеджера по цифровым коммуникациям. Согласно вакансии, задача сотрудника будет заключаться в создании контента и разработке стратегии по продвижению и поддержке важных событий и инициатив Ее Величества, ведь публикации в социальных сетях королевской семьи каждый день просматривают миллионы людей.

Менеджер будет освещать государственные визиты, церемонии награждения, помолвки, свадьбы, рождения членов семьи, а также писать статьи для сайта. Всем кандидатам потребуются навыки фотографа и редактора, а преимущество получат те, кто умеет снимать видео. Одним словом, даже королеве нужен человек, который сможет делать хорошие сториз в Instagram.

Обещанная зарплата — примерно 38 тысяч фунтов, в зависимости от опыта. Также королева обещает 33 дня отпуска, включая праздничные дни, бесплатный обед и обучение для профессионального развития.